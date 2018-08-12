  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:33 م
بحث متقدم
ميدو

"ميدو": هذا قرارى بشأن الانضمام لجهاز الفراعنة

صورة الخبر

السر وراء انعاش السياحة في مصر

العدل

تغريدة مثيرة للجدل من "العدل" عن الصلاة بـ"مطار القاهرة"

حلا شيحة

بالفيديو.. تعليق نارى من والد حلا شيحة على خلعها الحجاب

سيناء

مقتل 12 إرهابيًا فى شمال سيناء

علاء الأسواني

الأسواني: دلوني على أية بالقرآن تلزم المرأة الحجاب

الرئيس السيسي

بث مباشر.. الرئيس يفتتح قناطر أسيوط الجديدة

أسامة هيكل

أسامة هيكل يكشف مفاجأة بشأن "بيراميدز"

قرار سوري يهدد السيراميك المصري

بالأرقام.. ارتفاع أسعار البلاط والسيراميك في الأسواق

حازم إمام

حازم إمام "يلوى" ذراع "الجبلاية"

"إندبندنت":

موجات قاتلة تأتى من قمر المشترى

الصفحة الأخيرة

اكتشاف كوكب مشابه للأرض خارج النظام الشمسي
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أمريكي فقد يديه وقدميه بسبب لعقة من كلبه

#

صدمة في السعودية بعد قيام خادمة إثيوبية بقتل طفلة بلا رحمة

#

بالفيديو.. كيف تفقدين وزنك بـ"عين الجمل"؟

#

الصين تطلق قمرا اصطناعيا لاستكشاف الجانب المظلم للقمر

رصد علماء الفلك موجات غير طبيعية وصفوها بأنها «استثنائية» و«قاتلة» تأتي من القمر التابع لكوكب المشتري والذي يُطلق عليه اسم "جانيميد".

وحسب المعلومات التي نشرتها جريدة «إندبندنت» البريطانية فإن الموجات التي تم رصدها أقوى بمليون مرة ما هى عليه على الأرض، ويمكن أن تسبب تأثيرات كارثية على الأجهزة الفضائية.

وقال العلماء إن الموجات القاتلة يُمكن سماعها بشكل خفيف من على كوكب الأرض بسبب قوتها، وهي كهرومغناطيسية تشبه في صوتها «زقزقة خفيفة لطيور الصباح» ويمكن أن تسبب أضواء قطبية مذهلة، ولكن يمكنها أيضا إنشاء إلكترونات «قاتلة» باستطاعتها تدمير المركبات الفضائية.

ونجح العلماء في التوصل إلى هذا الاكتشاف باستخدام المركبة الفضائية «Galileo Probe » التي أجرت مسحًا شاملاً لبيئة الموجات في المشتري.

وقال المعد الرئيسي للدراسة يوري شبيريتس إن «هذه الملاحظة المدهشة والمثيرة تظهر أن القمر ذا المجال المغناطيسي يمكن أن يخلق مثل هذه الكثافة الهائلة في قوة الموجات» مشيرا إلى أن جوقة الموجات هذه ربما تتسبب جزئيا في المجال المغناطيسي المكثف للمشتري، وهو أقوى نظام مغناطيسي في المجموعة الشمسية وأكثر قوة بـ20 ألف مرة من الأرض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» موجات قاتلة تأتى من قمر المشترى
» دورات تأهيل للعاملين بالمجال الطبي للقوات المسلحة
» الكشف عن سيارات لا تحتاج للوقود نهائيًا
» بالفيديو.. "سما المصرى" ترشح نفسها مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة
» أول رد من "ساويرس" على قاتل الأنبا "أبيفانوس"
» "حاوى الزمالك" يفكر فى الهروب من تلاجة "جروس"
» سر هجرة نصف مليون جزائري في سن الـ17 عاما
» مستشارة سابقة فى بيت ترامب تكشف "أشياء رهيبة"
» "مورينيو": "بوجبا" وحش مانشستر يونايتد
» السماح للأبقار بزيارة شواطئ العراة في السويد
» بالصور.. تمارين بسيطة للتخلص من "الكرش"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات