"ميدو": هذا قرارى بشأن الانضمام لجهاز الفراعنة

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كشف أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق لفريق وادي دجلة،  عن فشل مفاوضاته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الانضمام للجهاز الفني الجديد للمنتخب.

وغرد "ميدو" على "تويتر" قائلاً: "أشكر المهندس هاني أبو ريدة ومعظم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على ترشيحهم لي للعمل في الجهاز الفني بمنتخب مصر، وهو شرف كبير لي أن أكون ضمن أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، ولكن للأسف مفاوضتنا لم يكتب لها النجاح. بالتوفيق لمنتخبنا".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن تعيين المدرب المكسيكي خافيير أجيري لقيادة المنتخب المصري، خلفًا للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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