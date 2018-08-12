"التعليم" تجيب على منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعة

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عمرو محمد-متابعات

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نفى المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عادل عبد الغفار، ما أشيع حول منع الاختلاط بين الشباب والبنات داخل الحرم الجامعي.

 وأكد في تصريحات صحفية ذالك، مضيفًا أن كل ما تردد عن منع الاختلاط هو شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وتهدف لإثارة البلبلة، مناشدًا الطلاب والمجتمع بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وكانت انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، أمس، أخبار مزيفة تتضمن منع الاختلاط في الجامعات بين الطلبة والطالبات، بحيث يكون 3 أيام للطلاب و3 للطالبات .

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