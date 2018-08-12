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السكة الحديد: الدفع بـ26 قطارا إضافيا لمواجهة ازدحام عيد الأضحى

الحياة السياسية

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رسلان

متابعات_ حنان حمدتو

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قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه سيتم بدء طرح مقاعد القطارات الإضافية التى سيتم تشغيلها خلال عيد الأضحى الثلاثاء  بعد غدٍ، مشيرًا إلى أنه سيجرى الدفع بـ26 قطاراً إضافياً، فى رحلات ذهاب وعودة من الإسكندرية والقاهرة، إلى محافظات الصعيد من 15 حتى 31 أغسطس المقبل، ويبدأ حجز تذاكرها قبل السفر بـ48 ساعة.

وأضاف رسلان  فى تصريحات لـ"الوطن"، أن حركة مسيرة القطارات تعمل بانتظام على الوجهين القبلى والبحرى وجميع المحطات ستعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد، وأصدر تعليمات مشدّدة لجميع القيادات بمتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة من داخل غرفة العمليات، وحل أي مشكلات فوراً لتجنّب تأخير الرحلات.

 

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