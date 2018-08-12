بالفيديو.. تعليق نارى من والد حلا شيحة على خلعها الحجاب

كشف الفنان التشكيلى أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، عن كواليس خلعها للحجاب والتي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه لم يتدخل بنفسه أو أحد من الأسرة في هذا القرار لكنهم نصحوها بما يرونه.

وأضاف والد "حلا" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي: "قلت لها بعد هذا القرار لقد امتلأ كأس إيمانك".

وأضاف "ابنتى لا علاقة لها بأى تيارات دينية أو متطرفة وما حدث مؤامرة على البنت بعد قرارها لخلع الحجاب، فابنتى اطلعت على الدين والفقه لمدة 12 عامًا، واقتنعت تمامًا أن هذه الإشارات الدينية للتمييز بين الناس وأنها لا بد أن تستعيد حريتها وتعود لأسرتها ومجتمعها".

وأوضح أن ما قامت به ليس بجريمة لأن الدين ليس له علاقة بالحجاب أو التمثيل، معقبًا: "بنتى وصلت لجوهر الدين، وهى صلبة وستعود إلى الشاشة بعمل محترم".

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