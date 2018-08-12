"الخارجية" تحذر الحجاج المصريين من استحواذ "أدوية الجداول" فى رحلاتهم

12 أغسطس 2018 - 11:44 ص

طالبت وزارة الخارجية الحجاج المصريين، بضرورة عدم حمل أدوية ممنوعة أو مدرجة على جداول الأدوية المحظور دخولها إلى المملكة العربية السعودية ومنها "الترامادول والكبتاجون"، وذلك أثناء السفر لأداء مناسك الحج، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية حيث إن العقوبات على تهمة حيازة ونقل والاتجار بهذه الأدوية هي عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

وجاء ذلك في إطار بدء موسم الحج لعام (1439هـ 2018 م) وحرص وزارة الخارجية الدائم على متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وأوضح السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أنه في حالة الحاجة للحصول على الدواء ينصح بالتوجه إلى القافلة الطبية الخاصة بوزارة الصحة حيث يفضل أن يحمل الحاج معه روشتة الطبيب المعالج.

وأكد مساعد وزير الخارجية ضرورة إتباع القواعد والتعليمات الخاصة المنظمة لبعثة الحج المصرية، مضيفًا أنه على الحجاج المصريين الالتزام بوسيلة الانتقال التي تم الاتفاق عليها للسفر لأداء فريضة الحج وعدم تغييرها حتى لا يلغى سفرهم.

وأكد أنه يمكن للحجاج المصريين تقديم الاستفسارات وطلب المساعدة عبر الرقم الخاص بغرفة عمليات الحج بالمملكة: (00966566191323) والرقم الخاص بغرفة عمليات القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة (00966500054094).