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دورات تأهيل للعاملين بالمجال الطبي للقوات المسلحة

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المركز الطبي العالمي
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نظم المركز الطبي العالمي للقوات المسلحة احتفالية لخريجي دورات تأهيل العاملين بالمجال الطبي بالاشتراك مع اللجنة المشتركة الدولية "JCI " المنوطة بمنح الاعتماد الدولى لبناء وتأهيل الكوادر الطبية والعاملين فى القطاع الطبى من مختلف التخصصات، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الطبية والرعاية الصحية والإعداد والتأهيل داخل القوات المسلحة وبالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى.

وتأتى أهمية هذه الدورة أنها تتم للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد حصول المركز الطبى العالمى على شهادة الاعتماد للجنة المشتركة الدولية "JCI " التى تتيح للمركز نقل الخبرات العالمية، وإعداد وتدريب الكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من الإرتقاء بنظم التطوير والتحديث داخل مستشفيات القوات المسلحة والقطاع المدنى.

بدأت مراسم الاحتفال بكلمة للواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبى العالمى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للخريجين، مؤكداً حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية ومواكبة التطور الطبى المستمر فى مختلف المجالات.

أعقبها كلمة للواء طبيب عمرو حجاب مدير كلية الطب للقوات المسلحة أشار فيها إلى ما حققته الدورة من نجاح فى إعداد وتدريب الكوادر الطبية والإدارية القادرة على إرتقاء بنظم التطوير والتحديث داخل مستشفيات القوات المسلحة والقطاع المدنى.

فيما أشاد أعضاء اللجنة المشتركة الدولية "JCI " بمستوى المتدربين ومدى قدراتهم الإستيعابية لكل ما هو جديد فى مجال إعداد وتأهيل الكوادر الطبية.

وألقى أقدم المتدربين كلمة وجه خلالها الشكر إلى أعضاء اللجنة المشتركة الدولية "JCI " لما قدموه من دعم علمى مكثف أدى إلى تعظيم الإستفادة لجميع المتدربين بالدورة ، معربًا عن امتنانه لما أدى اليه التدريب من العمل بروح الفريق الجماعى أظهر كل القدرات الطبية والعلمية التى يتمتع بها عناصر التدريب.

جدير بالذكر أن هذه الدورة بدأت منذ يناير الماضى وتضمنت العديد من المحاضرات النظرية والعملية وورش العمل على أيدى إستشاريين اللجنة الدولية " "JCI  لبناء وتأهيل الكوادر الطبية وفقاً لأحدث النظم العالمية.

وفى نهاية الاحتفال قام أعضاء اللجنة المشتركة الدولية "JCI " بتوزيع الشهادات المعتمدة دولياً للمتدربين من العسكريين والمدنيين بالدورة بعد حصولهم على كافة الخبرات التى تمكنهم من العمل على تقديم كل ماهو جديد فى مختلف التخصصات التى تم التدريب عليها بالدورة.

حضر الاحتفال اللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أساتذة الطب بالجامعات المصرية وعدد من مندوبى وزارة الصحة والسكان.

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