» الكشف عن سيارات لا تحتاج للوقود نهائيًا

12 أغسطس 2018 - 11:48 ص

شهدت صناعة السيارات في العالم طفرة جديدة بعد الكشف عن أول سيارة نظيفة تعمل بشكل كامل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الوقود التقليدي، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية انتشاراً صاروخياً على مستوى العالم.

ونجحت شركة ألمانية في اختراع السيارة الأولى من نوعها في العالم التي تعمل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج لا إلى الوقود التقليدي، ولا إلى إعادة الشحن اليومي بالكهرباء، وهو ما يجعلها تشكل طفرة في مجال السيارات العاملة بالطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، كما أنها تُنذر بثورة جديدة في هذا المجال.

وأعلنت شركة «سونو موتورز» التي تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقراً لها إن السيارة الجديدة ستنزل إلى الشارع لخدمة الركاب اعتباراً من العام المقبل 2019 وذلك بعد أن نجحت في تصميمها وإجراء التجارب الخاصة عليها خلال الأيام الماضية، وذلك حسب تقرير نشرته جريدة «دايلي ميل» البريطانية.

وأطلقت شركة «سونو موتورز» على السيارة اسم «سيون» وقالت إنها انتهت من بناء النموذج الأولي لها، وهي تعمل بالطاقة الشمسية بشكل كامل ولا تحتاج لأي نوع من أنواع الوقود التقليدي.

ويقوم الخبراء الآن باختبار السيارة، إذ تسعى الشركة من خلال مشروعها لمساعدة ألمانيا على تحقيق هدفها الوطني، وهو مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2020.

وتمتلك «سيون» خلايا شمسية مدمجة في هيكلها تبلغ في مجموعها 330 خلية في السقف وغطاء المحرك وجوانب السيارة.

وتستطيع السيارة إعادة شحن بطاريتها عندما يصل ضوء الشمس إلى الخلايا الشمسية سواء كانت على الطريق أو متوقفة في مكان ما.

كما وفرت «سونو موتورز» دعما من خلال منافذ الطاقة التقليدية، بشكل لا يعطل مالكي هذه السيارات في الأيام الملبدة بالغيوم.

وتتميز «سيون» أيضا بجهاز مدمج في لوحة القيادة لتصفية جزيئات الغبار بشكل طبيعي وتنظيم الرطوبة داخل المقصورة.

ومن المقرر إطلاق السيارة في ألمانيا أواخر عام 2019 وتريد «سونو موتورز» التي تأسست في عام 2016 أن تكون السيارة متعددة الاستعمالات.

وخصصت الشركة عام 2019 لتاريخ الإنتاج الضخم في أحد مصانعها الألمانية، حيث قام حوالي 5 آلاف شخص حتى الآن بطلبات شراء السيارة الكهربائية، ومن المتوقع أن تبدأ أسعارها من 16 ألف يورو، ما يعادل 18 ألف دولار أمريكي تقريباً.

وتم تصميم «سيون» في الأصل كسيارة للتوعية البيئية، لكنها ستضم أيضا عددا من الميزات التي تتعلق بالراحة لمساعدتها على منافسة السيارات الحديثة الأخرى.

وتستخدم سيارة «سيون» النباتات الطحلبية لتهوية السيارة، ويقال إن السلالة الإيسلندية من الطحالب يمكنها ترشيح الهواء وتنقيته من الغبار، كما تشير الشركة إلى أن هذه النباتات لا تحتاج إلى الماء أو الرعاية.

وفي «سيون» ستة مقاعد، ثلاثة أمامية وثلاثة في الخلف يمكن طيها لتوفير مساحة أكبر للتخزين.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة الناشئة ومؤسستها لورين هان: «بدأنا العمل منذ أربع سنوات في مرآب لتصليح السيارات وسرعان ما أصبحنا أكبر حجما وانتقلنا إلى ورشة عمل أكبر. لقد توسع الفريق وتمكنا من إنهاء أول نموذج، في أوائل عام 2016».

وتعمل العديد من الدول حالياً على التخلص من السيارات التي تعتمد على الوقود التقليدي والتخفيف من استعمالها بشكل تدريجي، حيث أعلنت بريطانيا أنها ستفرض ضرائب إضافية على السيارات العاملة بـ»الديزل» اعتباراً من العام 2020 أما بحلول العام 2040 فان كافة السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل ستكون ممنوعة من السير على الطريق في بريطانيا بشكل كامل ونهائي.

وحددت الحكومة البريطانية 81 طريقا رئيسيا في 17 مدينة، قالت إنها في حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لأنها «تنتهك معايير الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي» ما يعرض صحة السكان للخطر.