4 حالات غش فى أول يوم لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

12 أغسطس 2018 - 11:56 ص

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة اللغة العربية بالأمس بلغ (8440) طالبًا/ طالبة أمام (311) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

بينما أدى الطلاب الامتحان خلال الفترة الثانية فى مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي (2604) طالبًا/ طالبة، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالى (832) طالبًا/ طالبة.

وأكد رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الإمتحان، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد 4 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وكارت فيزا وسماعة بلوتوث، وذلك فى اللجنة رقم (342) بمقر مدرسة الشهيد السيد عبد العزيز علوان الثانوية للبنات التابعة لإدارة قلين التعليمية بمحافظة كفر الشيخ حيث تم ضبط الطالب: (ف.م.أ.أ) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

واللجنة رقم (17) بمقر مدرسة سلمان الفارسي الرسمية لغات التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة حيث تم ضبط الطالب: (أ.م.ع.م) عقب قيامه بالغش واستخدام كارت فيزا وسماعة بلوتوث في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، وقد تم التحفظ على الأجهزة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

بالإضافة إلى اللجنة رقم (761) بمقر مدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية للبنين التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية بمحافظة أسوان حيث تم ضبط الطالب: (س.ر.م.س) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

كما تمكنت لجنه الادارة لامتحان الثانوية العامة بقطاع أسيوط من ضبط الطالب: (ح.ح.م) باللجنة رقم (763) بمقر مدرسة البصيلية ث المشتركة التابعة لإدارة أدفو التعليمية بمحافظة أسيوط، خلال قيامه بالغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول في مادة اللغة العربية، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور وإخطار غرفة العمليات المركزية بما تم من إجراءات.