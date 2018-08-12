  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:34 م
بحث متقدم
عيد

"عيد": براءة "الأومباشى" مفجر الثورة و"دينمو" البرلمان

محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" ووست هام

صلاح والحلفاوي

رسالة مؤثرة من "الحلفاوي" لـ"محمد صلاح"

الضرائب

الضرائب العقارية تعفى هذه الوحدات الخاصة بسكن الأفراد

عز

قرار جديد من الجنايات بشأن أحمد عز

الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح المتحف القومى بسوهاج

الإعلامي رامى رضوان

إعلامي: "خايف الناس تقول علينا كفرة"

متهم في فض رابعة يقبل يد بديع

المؤبد لـ"بديع" و4 من قيادات الجماعة

رونالدو

حراسة خيالية لـ"رونالدو" مع يوفنتوس

فيس بوك

"فيس بوك" يضع ضوابط صارمة لمستخدميه

من جديد

عودة ميمى الشربيني للتعليق على المباريات

الرياضة

ارشيف
ميمي الشربيني

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

شاهد..خطأ كارثي للتليفزيون المصري

#

ماذا قال عمرو موسى عن خروج المنتخب من كأس العالم؟

#

ساويرس: الغلاء صعب بس نصبر معلش .. العلاج مر

#

تعرف على مباريات المونديال التي سيذيعها التليفزيون

جنايات القاهرة

متهمين

المفتي

أنصار الشريعة

فجر نجم الأهلي السابق، والمعلق الرياضي ميمي الشربيني، مفاجأة سارة لجماهيره بعودته من جديد إلى الساحة الرياضية من أجل إمتاع الجماهير.

وطالب «الشربيني» في مداخله هاتفية لبرنامج "كورة علي الهادي"، المذاع عبر فضائية "ltc "، بالاهتمام بالمشاهد لإسعادهم قائلا: "أنا متواجد حاليا في جمصة وسوف أعود خلال عشرة أيام لممارسة عملي من جديد".

يشار إلى أن آخر ظهور لأسطورة التعليق المصري ميمي الشربيني كان عام 2012 وبالتحديد مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عملية جراحية تنهى حياة نائب بالبرلمان
» عودة ميمى الشربيني للتعليق على المباريات
» عميدة جديدة لصيدلة الأزهر
» معلومات لا تعرفها عن أقلية "الإيغور" المسلمة
» موجات قاتلة تأتى من قمر المشترى
» دورات تأهيل للعاملين بالمجال الطبي للقوات المسلحة
» الكشف عن سيارات لا تحتاج للوقود نهائيًا
» بالفيديو.. "سما المصرى" ترشح نفسها مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة
» أول رد من "ساويرس" على قاتل الأنبا "أبيفانوس"
» "حاوى الزمالك" يفكر فى الهروب من تلاجة "جروس"
» سر هجرة نصف مليون جزائري في سن الـ17 عاما

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات