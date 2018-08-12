"فيس بوك" يضع ضوابط صارمة لمستخدميه

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وكالات : حنان حمدتو

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قررت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وضع المزيد من الشروط والضوابط للموافقة على طلب المستخدم إنشاء صفحة وإدارتها على الشبكة بهدف منع محاولات الاحتيال ونشر الأخبار المزيفة على صفحات الشبكة.

وكتبت مديرة تسويق المنتجات في «فيسبوك»، إيما رودجرز، في  حسابها على " فيس بوك" ، : "الآن سيكون على الأشخاص الذين يديرون صفحات على "فيسبوك"، استكمال عملية تتمثل في آلية للأمن الإلكتروني لتأكيد هويتهم من أجل استمرارهم في إدارة الصفحات وهو ما سيزيد صعوبة إدارة أشخاص لصفحات باستخدام حساب مزيف ".

وأضافت بإن الشبكة بدأت تفعيل القواعد الجديدة مع الصفحات التي تضم عددا كبيرا من المتابعين في الولايات المتحدة، وسيتم تطبيقها بعد وقت قصير. وستصل إلى مديري الصفحات رسالة تنبيه تخبرهم ما إذا كانت التغييرات تنطبق عليهم.

وتابعت قائلة : «تحديث بيانات حساب مدير الصفحة لن يستغرق سوى دقائق قليلة.. ولن يتمكن الأشخاص من نشر موضوعات على صفحاتهم إذا لم يستكملوا عملية التحديث».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى  إن إعلان "فيسبوك" عن هذه الخطوة، جاء بعد أسبوع واحد من إعلان الشبكة اكتشاف وحذف 32 حسابا وصفحة «فيسبوك» تم استخدامها بطريقة احتيالية كجزء من حملة منظمة للتأثير على الرأي العام.

كما ان  القواعد الجديدة تلزم الأشخاص الذين يديرون صفحات "فيسبوك" بتأكيد "مكان منزلهم الأساسي"، كما سيكونون مطالبين باستخدام وسيلتين لتأكيد هويتهم. ولكي يتم التأكد من حقيقة موقع المستخدم سيطلب منهم الموقع تشغيل خاصية خدمات الموقع على "فيسبوك ".

ويذكر أن عملية تأكيد الهوية ذات الوسيلتين تطلب من المستخدم تقديم معلومة ثانية إلى جانب كلمة المرور للوصول إلى حسابه. وتتيح شبكة «فيسبوك» حاليا للمستخدمين بإدخال كود غير متكرر ينتجه أحد التطبيقات، أو تستخدم نظام مثل «يوبيكي» للتأكد من أن المستخدم ليس قرصانا يستخدم كلمة مرور مسروقة للدخول إلى الحساب.


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