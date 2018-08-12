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إحالة 3 متهمين بتنظيم أنصار الشريعة للمفتى

قضايا وحوادث

انصار الشريعة
ارشيفية

شيماء السيد

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة 3 متهمين هم سيد عطا ومسح رمضان وعمار شحات بالقضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة" إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم على باقى المتهمين وعددهم 20 آخرين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعةكتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.


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