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براءة المتهم بحرق سيارة شرطة بحلوان

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براءة متهم بحرق سيارة شرطة بحلوان
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جنايات القاهرة

حلوان

متهم

سيارة شرطة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، ببراءة المتهم نور الدين جمعة فى اتهامه وآخرين تم الحكم عليهم بإحراق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن قنديل وعضوية  المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.


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