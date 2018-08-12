  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:36 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" ووست هام

عيد

"عيد": براءة "الأومباشى" مفجر الثورة و"دينمو" البرلمان

صلاح والحلفاوي

رسالة مؤثرة من "الحلفاوي" لـ"محمد صلاح"

الضرائب

الضرائب العقارية تعفى هذه الوحدات الخاصة بسكن الأفراد

عز

قرار جديد من الجنايات بشأن أحمد عز

الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح المتحف القومى بسوهاج

الإعلامي رامى رضوان

إعلامي: "خايف الناس تقول علينا كفرة"

متهم في فض رابعة يقبل يد بديع

المؤبد لـ"بديع" و4 من قيادات الجماعة

رونالدو

حراسة خيالية لـ"رونالدو" مع يوفنتوس

فيس بوك

"فيس بوك" يضع ضوابط صارمة لمستخدميه

"التعليم العالي": تنسيق الدبلومات الفنية بنسبة 60%

الحياة السياسية

تنسيق
تنسيق

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

التعليم العالي: 10% نسبة قبول الشهادات الفنية بالجامعات

#

مؤتمر بـ"التعليم العالي" لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق

#

طالبات القليوبية الأوائل على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية

#

«التنسيق»: لا تغيير لقواعد القبول بالجامعات هذا العام

الطلاب

الثانوية العامة

خالد عبد الغفار

الجامعات المصرية

وزاةراتعليم العالى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، عن بدء تنسيق الحاصلين على الشهادات الفنية ودبلوم المدارس الفنية نظام 3 و5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة، نظام السنتين، بعد الثانوية العامة، والناجحين من الدور الأول، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، اعتباراً من غدٍ حتى 19 أغسطس الجاري .

وقال الوزير في تصريحات، صحفية إنه سيتم تنسيق الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها بنسبة 60% فأكثر للثانوية التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بـ75% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر.

وأضاف عبد الغفار بأنه سيتم تنسيق الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى بنسبة 60% فأكثر، وهى دبلوم المدارس المتقدمة التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق نظام الـ5 سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل ومركز التكنولوجيا المتميز، فيما يتم تنسيق دبلوم المعاهد الفنية للتمريض «شعبة تمريض» التابعة للجامعات بنسبة 75% فأكثر..

وتابع أنه تم تحديد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة، بحيث يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفني نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية، ودبلوم المعاهد الفنية  نظام الثانوية+ سنتان والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات . 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عملية جراحية تنهى حياة نائب بالبرلمان
» عودة ميمى الشربيني للتعليق على المباريات
» عميدة جديدة لصيدلة الأزهر
» معلومات لا تعرفها عن أقلية "الإيغور" المسلمة
» موجات قاتلة تأتى من قمر المشترى
» دورات تأهيل للعاملين بالمجال الطبي للقوات المسلحة
» الكشف عن سيارات لا تحتاج للوقود نهائيًا
» بالفيديو.. "سما المصرى" ترشح نفسها مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة
» أول رد من "ساويرس" على قاتل الأنبا "أبيفانوس"
» "حاوى الزمالك" يفكر فى الهروب من تلاجة "جروس"
» سر هجرة نصف مليون جزائري في سن الـ17 عاما

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات