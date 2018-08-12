رسالة مؤثرة من "الحلفاوي" لـ"محمد صلاح"

12 أغسطس 2018 - 01:27 م

دعم الفنان نبيل الحلفاوي، اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بتغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متمنيًا له التوفيق مع انطلاق أول لقاءاته اليوم في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، أمام وست هام يونايتد.

وكتب "الحلفاوي": حتى إن انتقل محمد صلاح في يوم ما من ليفربول. ستظل لهذه المدينة ولأهلها معزة خاصة دائمة في نفسي لفرط الحفاوة والمحبة التي احتضنوا بها ولدنا العزيز. بالتوفيق مع أولى مباريات الموسم اليوم بإذن الله".

جدير بالذكر أن نادي ليفربول يقابل اليوم نادي "وست هام" على ملعب آنفيلد.