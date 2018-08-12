إعلامي: "خايف الناس تقول علينا كفرة"

12 أغسطس 2018 - 01:27 م

انتقد الإعلامي رامى رضوان، قرار القائمين على إدارة مطار القاهرة الجوي، بتحويل أروقة المطار إلى ساحة لأداء صلاة الجمعة، مؤكدًا أن ما حدث مظهر غير حضاري ولا علاقة له بالكفر والإيمان.

وأضاف رضوان خلال برنامجه "8 الصبح" على قناة "دي إم سي": "بأي منطق نرى هذا المظهر، أنا خايف الناس تقول علينا كفرة أو لا نصلي!!، الموضوع له علاقة بمظهر متحضر، واللي عايز يصلي يصلي في مسجد المطار، ولكن إيه الفرشة المفروشة فى الصالات؟!، وفراشين بواقي قماش ومش حاجة عليها القيمة".

وأوضح أنه يمكن للعاملين فى المطار أداء صلاة الظهر بدلا من الجمعة نظرا لأهمية وحساسية طبيعة وظيفته داخل المطار.

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