  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:33 م
بحث متقدم
عيد

"عيد": براءة "الأومباشى" مفجر الثورة و"دينمو" البرلمان

محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول "صلاح" ووست هام

صلاح والحلفاوي

رسالة مؤثرة من "الحلفاوي" لـ"محمد صلاح"

الضرائب

الضرائب العقارية تعفى هذه الوحدات الخاصة بسكن الأفراد

عز

قرار جديد من الجنايات بشأن أحمد عز

الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح المتحف القومى بسوهاج

الإعلامي رامى رضوان

إعلامي: "خايف الناس تقول علينا كفرة"

متهم في فض رابعة يقبل يد بديع

المؤبد لـ"بديع" و4 من قيادات الجماعة

رونالدو

حراسة خيالية لـ"رونالدو" مع يوفنتوس

فيس بوك

"فيس بوك" يضع ضوابط صارمة لمستخدميه

10 نصائح طبية لتجنب الحجاج الأمراض الجلدية المعدية

آخر الأخبار

الحجاج بمكة
الحجاج بمكة

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بطريرك الكاثوليك: "المسيحيون" مستهدفون من قبل الإرهابيين

#

قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

#

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه

#

رفع سعر «الأنسولين».. وسط اعتراضات وانتقادات

مكة المكرمة

الحجاج

القدم

الامراض الجلدية

ضغط الدم

قدمت الدكتورة راندا سعد استشاري الأمراض الجلدية والتجميل مجموعة من النصائح الطبية التى يجب مراعاتها للتمتع برحلة حج خالية من المشكلات الصحية، مشيرة إلى أن  تناول كميات كبيرة من السوائل لا يقل عن 2 لتر ماء يوميًا لتجنب الجفاف، فضلاً عن استخدام مظلات للحد من التعرض لأشعة الشمس ويفضل أن تكون المظلة بيضاء اللون مع التقليل من التعرض لأشعة الشمس.

وأضافت فى تصريحاتها لـ"الشروق"، أنه لابد من الحرص على تناول قرص من فيتامين «ج» يوميا للوقاية من أمراض الأنفلونزا وغيرها من الأمراض التى تنتشر نتيجة الازدحام، بجانب اصطحاب حقيبة أدوية للطوارئ تحتوى على مسكن وخافض للحرارة، أقراص للمغص، أقراص للقيئ والدوار، أقراص للحساسية، كريم مرطب، مرهم مضاد حيوى، قطرة مرطبة للعين، شاش، مطهر للجروح، بلاستر طبى، أدوية لنزلات البرد، وتناول الأطعمة من أماكن نظيفة وجيدة الحفظ.

واستكملت أنه من الضرورى الاهتمام بغسل اليدين باستمرار للوقاية من العدوى من الأمراض، وترطيب الجسم والرأس والوجه والأطراف بالماء البارد بين الحين والآخر، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة خاصة التمر لما له من فوائد كبيرة للجسم والتقليل من تناول الوجبات الدسمة لما تسببه من عسر هضم.

 فضلاً عن ضرورة تجنب المشى طويلاً وقت الحر كلما أمكن مع ارتداء السراويل الداخلية الطويلة خارج أوقات الإحرام لمنع احتكاك الجلد، مع غسل المناطق المعرضة للاحتكاك بالمياه الباردة،  استعمال بعض المراهم الطبية التى تحتوى على مواد مضادة للالتهاب مثل الكورتيزون متوسط القوة وتستخدم مرتين يوميا لمدة 5 أيام، كما يمكن وضع الفازلين أو زيت الأطفال بين الساقين لمنع الاحتكاك أو الطفح الجلدى والتسلخات، إلى جانب غسل القدمين وتجفيفهما جيدا مع ارتداء الجوارب خارج أوقات الإحرام، واستخدام كريمات مرطبة للقدم أثناء الليل لتجنب جفاف الطبقة الخارجية من الجلد وتشققها نتيجة المشى لفترات طويلة والضغط على القدم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عملية جراحية تنهى حياة نائب بالبرلمان
» عودة ميمى الشربيني للتعليق على المباريات
» عميدة جديدة لصيدلة الأزهر
» معلومات لا تعرفها عن أقلية "الإيغور" المسلمة
» موجات قاتلة تأتى من قمر المشترى
» دورات تأهيل للعاملين بالمجال الطبي للقوات المسلحة
» الكشف عن سيارات لا تحتاج للوقود نهائيًا
» بالفيديو.. "سما المصرى" ترشح نفسها مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة
» أول رد من "ساويرس" على قاتل الأنبا "أبيفانوس"
» "حاوى الزمالك" يفكر فى الهروب من تلاجة "جروس"
» سر هجرة نصف مليون جزائري في سن الـ17 عاما

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات