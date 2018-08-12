10 نصائح طبية لتجنب الحجاج الأمراض الجلدية المعدية

12 أغسطس 2018 - 01:45 م

قدمت الدكتورة راندا سعد استشاري الأمراض الجلدية والتجميل مجموعة من النصائح الطبية التى يجب مراعاتها للتمتع برحلة حج خالية من المشكلات الصحية، مشيرة إلى أن تناول كميات كبيرة من السوائل لا يقل عن 2 لتر ماء يوميًا لتجنب الجفاف، فضلاً عن استخدام مظلات للحد من التعرض لأشعة الشمس ويفضل أن تكون المظلة بيضاء اللون مع التقليل من التعرض لأشعة الشمس.

وأضافت فى تصريحاتها لـ"الشروق"، أنه لابد من الحرص على تناول قرص من فيتامين «ج» يوميا للوقاية من أمراض الأنفلونزا وغيرها من الأمراض التى تنتشر نتيجة الازدحام، بجانب اصطحاب حقيبة أدوية للطوارئ تحتوى على مسكن وخافض للحرارة، أقراص للمغص، أقراص للقيئ والدوار، أقراص للحساسية، كريم مرطب، مرهم مضاد حيوى، قطرة مرطبة للعين، شاش، مطهر للجروح، بلاستر طبى، أدوية لنزلات البرد، وتناول الأطعمة من أماكن نظيفة وجيدة الحفظ.

واستكملت أنه من الضرورى الاهتمام بغسل اليدين باستمرار للوقاية من العدوى من الأمراض، وترطيب الجسم والرأس والوجه والأطراف بالماء البارد بين الحين والآخر، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة خاصة التمر لما له من فوائد كبيرة للجسم والتقليل من تناول الوجبات الدسمة لما تسببه من عسر هضم.

فضلاً عن ضرورة تجنب المشى طويلاً وقت الحر كلما أمكن مع ارتداء السراويل الداخلية الطويلة خارج أوقات الإحرام لمنع احتكاك الجلد، مع غسل المناطق المعرضة للاحتكاك بالمياه الباردة، استعمال بعض المراهم الطبية التى تحتوى على مواد مضادة للالتهاب مثل الكورتيزون متوسط القوة وتستخدم مرتين يوميا لمدة 5 أيام، كما يمكن وضع الفازلين أو زيت الأطفال بين الساقين لمنع الاحتكاك أو الطفح الجلدى والتسلخات، إلى جانب غسل القدمين وتجفيفهما جيدا مع ارتداء الجوارب خارج أوقات الإحرام، واستخدام كريمات مرطبة للقدم أثناء الليل لتجنب جفاف الطبقة الخارجية من الجلد وتشققها نتيجة المشى لفترات طويلة والضغط على القدم.