عقوبات رادعة من الاتحاد العربي في انتظار الزمالك

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الزمالك

مرتضى منصور

بطولة عربية

يواجه نادى الزمالك، شبح الإيقاف والغرامات من قبل مسئولي الاتحاد العربي، جراء اعتراض المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على الحكم الجزائرى مهدي عبيد عقب انتهاء المباراة في فيديو بث على الموقع الرسمي للزمالك قال فيه "حكم المباراة مستواه سيء وما فعله في مباراة اليوم كان يدل على محاولته لهزيمة الزمالك، مستوى الحكم لا يصلح لإدارة مباراة لمركز شباب".

ليس هذا فحسب بعدما قام مخرج اللقاء برصد تجاوزات رئيس النادي فى المدرجات، بعدما تلفظ و"بصق" أثناء أحدى الهجمات الخطيرة للمهاجم كاسونجو، وهو ما وضعه تحت طائلة عقوبات الإتحاد العربي، الذى يعاقب مسئولي الأندية فى المدرجات فى حالة السب والإهانة والخروج عن النص،  وتتراوح العقوبات بين لفت النظر وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف دولار وحتى 500 ألف دولار واللعب بدون جمهور ونقل مباراتين خارج الأرض.

وتحذر لوائح الإتحاد العربي على المشاركين فى بطولاته الخروج عن النص ووضع لائحة عقوبات تطول حتى مسئولي الأندية.

المادة السادسة من لائحة الانضباط والأخلاق التى أقرتها الجمعية العمومية للإتحاد العربي تضع عقوبات فى مواجهة مسئولي الأندية والاتحادات بحسب الفقرة السادسة.





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