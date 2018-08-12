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بعد نقله للعناية المركزة.. «رونالدو» يُطمئن جماهيره

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رونالدو
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البرازيل

رونالدو

العناية المركزة

المصريون

حرص رونالدو، مهاجم منتخب ريال مدريد والمنتخب البرازيلي السابق، على طمأنة جماهيره بعد تعرضه لوعكة صحية أسفرت عن دخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات إيبيزا.

وتم نقل الظاهرة البرازيلية رونالدو لاعب ريال مدريد السابق إلى المستشفى في إيبيزا بعد إصابته بالتهاب رئوي.

وأكدت مصادر من السلطات المحلية في إيبيزا أن رونالدو حضر إلى مستشفى "دي كان" في ابيزا مساء الجمعة بعد إصابته بالتهاب رئوي.

وكتب اللاعب رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر قائلًا، "أصدقائي، كان لدي وعكة قوية بسبب الإنفلونزا في إيبيزا واضطررت إلى دخول المستشفى يوم الجمعة".

وأضاف، "لكن كل شيء في محله، غدًا سأعود إلى المنزل، شكرا لكم جميعا على حبك ورسائلكم".

جدير بالذكر أن رونالدو كان يقضي إجازته الصيفية في إيبيزا.


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