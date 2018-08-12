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وزارة الداخلية

سجين

الافراج

عفو رئاسي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الإفراج عن 678 سجينًا بعفو رئاسي، في ثالث قرار بالعفو عن السجناء في أقل من أسبوعين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية، أوضح أن المفرج عنهم بينهم 206 استحقوا الإفراج بالعفو و472 استحقوا "الإفراج الشَرطي".

و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم يوضح البيان ما إن كانت تضم قائمة المُفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت "الداخلية" الإفراج عن 1118 سجينًا، بموجب عفو رئاسي، بعد قرار الجمعة بالعفو عن 66 سجينًا.

وتأتي تلك القرارات عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واعتاد السيسي إصدار قرارات بالعفو عن سجناء أثناء أو عقب انعقاد مؤتمرات مماثلة للشباب.

وفي مايو الماضي، أصدر السيسي، قرارًا بالعفو عن 332 سجينًا من الشباب المتهمين بالتظاهر والحالات الصحية، حسب بيان رئاسي آنذاك.

ونهاية أكتوبر 2016، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين في قضايا مختلفة.


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