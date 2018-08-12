«أردوغان» يتهم أمريكا بمحاولة «الانقلاب الفاشل»

12 أغسطس 2018 - 06:29 م

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة بمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا.

وقال "أردوغان" إن "ما فشلوا بتحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون حاليا تنفيذه عبر المال، وهذا يسمى بصراحة حربا اقتصادية".

وشدد على أن من يفرط بشراكته الإستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية نقول له "مع السلامة"، في إشارة للولايات المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون شمال شرقي البلاد.

وأضاف: "نقول مع السلامة لمن يفرط بشراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية".

والجمعة الماضي، ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.

ورد الرئيس التركي بأن بلاده لا ترضخ بالتهديدات ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية.

وحول تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية في البلاد، قال أردوغان في كلمته اليوم "لن نستسلم، إن هاجمتمونا بدولاراتكم، سنبحث عن طرق أخرى لتسيير أعمالنا، لقد كشفنا مؤامرتكم ونحن نتحداكم".

وأشار إلى أن التوجه إلى أسواق وتحالفات جديدة يعد بمثابة رد على من يشن حربا تجارية على العالم كله بما فيه تركيا.

ولفت إلى أنه "من الحماقة الاعتقاد بأن دولة مثل تركيا ستتعثر جراء تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية".

وقال إن "الشعب التركي لن يسمح لأحد بوضع الأغلال في أعناقه ومستعد لبذل روحه ثمنا للحرية".

وفي سياق آخر، كشف أردوغان أن بلاده أوشكت على استكمال استعداداتها لإضافة مناطق جديدة إلى المناطق التي حققت الأمن فيها بسوريا عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وقال في هذا الإطار "قريبا إن شاء الله سنحرر مناطق جديدة ونجعلها آمنة (في سوريا)"، مضيفا أن "ربع مليون سوري عادوا من تركيا إلى المناطق التي حققنا الأمن فيها".

ونفذ الجيش التركي في الفترة أغسطس 2016- مارس 2017 عملية "درع الفرات" لتطهير مناطق واسعة بريف محافظة حلب بينها مدينتي جرابلس والباب من تنظيم داعش الإرهابي.

كما أطلق الجيش التركي عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير الماضي، تم خلالها تطهير منطقة عفرين بالمحافظة من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابية.