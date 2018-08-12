  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
انتحاري مسطرد

10 معلومات عن انتحاري «مسطرد»

أئمة الأزهر

شيوخ «الأزهر».. من محاربة الاحتلال إلى مواجهة الحكام

أرشيفية لمستثمر تركي في مصر

مصر ترحب بالمستثمرين الأتراك

أرشيفية

الحبس عام لمن يتزوج عرفيًا

الملك فاروق

قصة بكاء الملك فاروق تحت قبة البرلمان

أردوغان وترامب

«أردوغان» يتهم أمريكا بمحاولة «الانقلاب الفاشل»

عفو رئاسي (أرشيفية)

الإفراج عن 678 سجينًا بعفو رئاسي

ثلاجات المنوفية

ثلاجات الموتى بالمستشفيات حفلات تعذيب قبل الدفن

لوحة سيارة

مصر تبيع أغلى لوحة سيارة بـ 1.1 مليون دولار

احمد عز

إلغاء حظر سفر"أحمد عز" والسماح له بالتصرف في أمواله

بالفيديو.. ماتشستر سيتي يتخطى آرسنال بثنائية

الرياضة

مانشستر سيتي وارسنال
مانشستر سيتي وارسنال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. توتنهام يتخطى نيوكاسل بثنائية

#

بالفيديو.. الأهلي يتخطى المصري البورسعيدي بثنائية

#

فيديو.. مانشستر سيتي بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية

#

«فينجر» يعلن تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتى

مانشستر سيتي

المصريون

أرسنال

فاز فريق مانشستر سيتى على نظيره آرسنال، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل رحيم سترلينج هدف التقدم لصالح المان سيتي فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، وهو يحمل رقم 50 فى مشواره بالدوري الإنجليزي.

وأضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثانى للسيتي فى الدقيقة 64 من زمن المباراة.

وغاب الدولى المصرى محمد الننى عن تسجيل ظهوره الأول مع الجانرز فى الموسم الجديد، حيث ظل متواجدا على مقاعد البدلاء طوال التسعين دقيقة.

بهذه النتيجة، يحصد مانشستر سيتى نقاطه الثلاث الأولى على حساب أرسنال فى الظهور الأول بالمواجهات الرسمية لمدرب الجانرز أوناى إيمرى، وذلك فى حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الذى توج به السيتى فى الموسم الماضى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. أول أهدف لـ«رونالدو» مع يوفنتوس
» بطل العالم في الملاكمة: أنا حفيد العثمانيين وأحب «أردوغان»
» «كارتيرون»: التتويج بالبطولة العربية هدف الأهلي
» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي
» ربة منزل تلقي جثة زوجها أسفل كوبري بعد ذبحه
» بالفيديو.. ماتشستر سيتي يتخطى آرسنال بثنائية
» طوبة طائشة توقف سير قطار 50 دقيقة
» مد أجل الحكم على "صفوت الشريف" في الكسب غير المشروع
» البورصة تخسر 8.4 مليار جنيه
» «كلوب»: الفوز على وست هام برباعية بداية ليست مثالية
» الداخلية: مقتل 12 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار بالعريش

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح