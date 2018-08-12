» بالفيديو.. ماتشستر سيتي يتخطى آرسنال بثنائية

12 أغسطس 2018 - 07:06 م

فاز فريق مانشستر سيتى على نظيره آرسنال، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل رحيم سترلينج هدف التقدم لصالح المان سيتي فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، وهو يحمل رقم 50 فى مشواره بالدوري الإنجليزي.

وأضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثانى للسيتي فى الدقيقة 64 من زمن المباراة.

وغاب الدولى المصرى محمد الننى عن تسجيل ظهوره الأول مع الجانرز فى الموسم الجديد، حيث ظل متواجدا على مقاعد البدلاء طوال التسعين دقيقة.

بهذه النتيجة، يحصد مانشستر سيتى نقاطه الثلاث الأولى على حساب أرسنال فى الظهور الأول بالمواجهات الرسمية لمدرب الجانرز أوناى إيمرى، وذلك فى حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الذى توج به السيتى فى الموسم الماضى.