» ربة منزل تلقي جثة زوجها أسفل كوبري بعد ذبحه

12 أغسطس 2018 - 07:15 م

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بحبس ربة منزل وعشيقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل زوجها بعد تسديد له 20 طعنة بمنطقة الجيزة.

واعترفت المتهمة الأولي، بأنها كانت متزوجة من المجني عليه الذي كان يعمل "فني كهربائي"، منذ سنوات، وقد أنجبت منه 3 أطفال، وبعدها تدهورت العلاقة بينهما مما دفعها للتعرف علي نجار يدعى "م.ط"، 25 عامًا.

وأضافت المتهمة، أنها ارتبطت به عاطفيًا، وكان يتردد على مسكنها في غياب الزوج، وممارس الجنس معها وأقاما علاقة معًا لمدة 6 أشهر، دون أن يعلم المجني عليه، وقد قررا التخلص منه حتى يخلوا لهما الجو، واتفقا على قتله.

وأوضحت المتهمة أنها يوم الواقعة اتصلت بعشيقها في تمام الخامسة فجرًا، وطلبت منه الحضور لقتل الزوج، وبالفعل استغل المتهم نوم المجني عليه، وانهالا عليه بسلاح أبيض وسددا له 20 طعنة، بأماكن متفرقة من جسده، ومن ثم استعان بصديقه الذي أحضر تروسيكلًا وحملاه إلى مكان العثور على جثته أسفل كوبري القصبجي قبل الإيقاع بهما واعترافهما بتفاصيل الجريمة.