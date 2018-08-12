القرش «بهلول» يصل شواطئ البحر الأحمر

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القرش بهلول

شواطئ الجونة

واصل القرش الحوتي الشهير «بهلول» تنقلاته أمام شواطئ مدينة الغردقة، حيث تم رصده السبت أمام شواطئ منتجع الجونة وقام عدد من الغطاسين المصريين والأجانب بالتقاط الصور التذكارية والسباحة معه.

فيما أصدرت محميات البحر الأحمر، إرشادات للتعامل مع الحوت القرشي بينها التحذير من محاولة لمس أو ركوب أو مطاردة القرش الحوتي وكذلك محاولة تغيير مسار تحركه وعند رصده السماح للقرش الحوت بالتحرك والتصرف بشكل طبيعى والحفاظ على وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار من أمامه و4 أمتار من خلفه لتجنب الإصابة لنفسك أو القرش الحوت ومنعت محميات البحر الأحمر ومنعت استخدام فلاش التصوير الفوتوغرافي الذي يسبب ازعاج للقرش الحوتي.

واعتبر المتخصصون في علوم البحار، أن تعدد ظهور الحوت القرشي بالبحر الأحمر، حدث بيئي نادر وفريد يدل على نجاح الجهود الخاصة بحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة ويؤكد استيطان القرش الحوتي للبحر الاحمر وأن عدم ايذائه أو مطاردته شجعه على البقاء في البحر الأحمر.

ويعد القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم المهدد بالانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور مسالمًا ولا يؤذي أحدًا والذي يسميه أهالي الغردقة «بهلول» يترواح طوله ما بين 5 و 6 أمتار ويتغذى هذا الكائن على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليقوم بتصفيتها من خلال عملية  (فلترة) للحصول على غذاءه منها وأنه من النوع المسالم للإنسان ولا توجد بفم القرش الحوتي أي أسنان يفترس بها وأن القِرش الحُوتى أكبر أنواع أسماك القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن.

وهو النوع الوحيد من جنس Rhincodon والتى تنتمى إلى عائلة Rhincodontidae (التى كانت تُسمى Rhinodontesقبل العام 19844)، ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاما، وظهر هذا النوع قبل حوالي 60 مليون سنة مضت، وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساساً وإن لم يكن حصراً على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة وغير مؤذية ويلتقط الغطاسون صور وهم يسبحون معها.


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