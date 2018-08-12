مصر ترحب بالمستثمرين الأتراك

12 أغسطس 2018 - 07:25 م

ناشد الإعلامي نشأت الديهي، المستثمرين الأتراك أن يتركوا تركيا على خلفية أزمة الليرة أمام الدولار، وأن يوجهوا استثماراتهم كافة في مصر.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، إن مصر ترحب بالمستثمرين، وتحتضن استثماراتهم، متابعًا "لا يوجد مخاوف من الاستثمار في مصر".

وأضاف "الديهي"، أن مصر لا يوجد بها مثل زوج ابنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقوم بمشاركة المستثمرين بالإجبار، حسب قوله.

وعلى جانب آخر، استعرض "الديهي" تقرير بمجلة "ديل شبيجل"الألمانية، أشادت فيه بالمشروعات القومية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المجلة أوضحت أن السيسي يقوم بتعمير الصحراء ويعيد بناء القاهرة.

وأضاف، أن المجلة وصفت العاصمة الإدارية الجديدة بالمدينة المليونية، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية قامت بإجراءات هدم غير مسبوقة وجريئة لمناطق عشوائية من أجل تطويرها.

وأكد "الديهي"، أن المجلة نوهت إلى أن الرئيس السيسي يعيد بناء القاهرة من جديد.