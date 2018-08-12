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«كارتيرون»: التتويج بالبطولة العربية هدف الأهلي

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كارتيرون
كارتيرون

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المصريون

الاهلى

كارتيرون

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر يشارك في البطولة العربية للأندية، من أجل الفوز باللقب.

وأشار، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مساء اليوم، الأحد، قبل مباراته مع النجمة اللبناني، مساء غدٍ، الإثنين، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية إلى أن الأهلي يدخل كل بطولة بحثًا عن اللقب فقط وليس مجرد المشاركة.

وأوضح أن البطولة قوية وتشهد مشاركة العديد من الأندية، بدليل النتائج التي تحققت خلال المباريات الماضية، وأنه يتوقع أن تكون البطولة ممتعة وفرصة للمنافسة بين الجميع.

وتحدث كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي، عن فريق النجمة اللبناني، مؤكدًا أنه قام بدارسة المنافس بشكل جيد، وتأكد من أنه يملك عناصر مميزة بعد أن نجح في تقديم عروض مميزة أمام فرق قوية مثل الفيصلي الأردني، والأفريقي التونسي، وأشار إلى أنه محظوظ بخوض أولى مبارياته في البطولة بمصر.

وأكّد أن الفريق استعد بقوة للقاء، وأن غياب بعض اللاعبين عن قائمة المباراة يرجع إلى سياسة التدوير، ومنح الراحة المطلوبة للجميع في ظل ضغط المباريات والإجهاد، نتيجة تلاحم المشاركة في الدوري والبطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن كل اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق ضمن حساباته وفقًا لظروف كل مباراة، وأن الموسم الجاري يشهد المنافسة على عدد كبير من البطولات وبالتالي يحتاج إلى جهود الجميع للفوز بهذه الألقاب.

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