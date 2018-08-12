محافظ البحر الأحمر يودع الفوج الثاني لحجاج القرعة

12 أغسطس 2018 - 11:47 م

ودع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، الفوج الثاني لحجاج القرعة من مطار الغردقة الدولى.

وأشار عبدالله إلى أن الفوج الثانى للحجاج يضم 90 حاجًّا من حجاج قرعة وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم تقديم جميع التسهيلات للحجاج وإنهاء الإجراءات، خاصة مع كبار السن، مع تنظيم فقرات دينية من مشايخ مديرية الأوقاف لوداع حجاج بيت الله الحرام.

كان مطار الغردقة الدولى شهد الأسبوع الماضى، مغادرة 127 حاجًّا من حجاج بيت الله الحرام التابعين لقرعة وزارة الداخلية.