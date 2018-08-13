«التموين» تبدأ تلقي طلبات إضافة المواليد بنقابة الصحفيين

13 أغسطس 2018 - 12:15 ص

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين إن الوزارة ستتلقي الطلبات الخاصة بإضافة المواليد من «أبناء الصحفيين» وأسرهم غداً الإثنين بمقر نقابة الصحفيين.



وأكد كمال أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وافق على تعيين مندوب خاص من الوزارة بنقابة الصحفيين لتلقي طلبات الصحفيين وأسرهم لإضافة المواليد الجدد ببطاقات التموين، طبقاً للضوابط التي حددتها الوزارة.

وشدد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية على حرص وزارة التموين على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسادة الصحفيين في إطار التعاون المثمر بين الوزارة وجموع الصحفيين، وبما لا يخالف القانون والشروط المحددة لإضافة المواليد الجدد.