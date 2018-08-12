تفاصيل مثيرة عن المتهمين بحادث "كنيسة مسطرد"

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حادث كنيسة مسطرد
حادث كنيسة مسطرد

المصريون ـ متابعات

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كشفت وزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة للحادث الإرهابي «الفاشل» الذي استهدف الاحتفال بمولد السيدة العذراء بمسطرد، وقالت الوزارة إن قطاع الأمن الوطني تمكن من خلال التحريات الميدانية من تحديد هوية الإرهابي الذي انتحر حال مشاهدته للإجراءات الأمنية المحكمة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها الوزارة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية، أسفرت عن نجاح الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنسية السيدة العذراء بمنطقة مسطرد أثناء الاحتفال بمولد السيدة العذراء من الحيلولة دون تمكن أحد العناصر الإرهابية من التسلل لحرم الكنسية لتنفيذ مخططه الإرهابي، إذ تراجع حال مشاهدته للإجراءات الأمنية في محاولة لإيجاد حل بديل وانفجرت العبوة الناسفة التي كانت بحوزته مما أدى إلى مصرعه وتناثر أشلاء جسده بالمنطقة.
كشفَ قطاع الأمن الوطني من خلال التحريات الميدانية حدد البؤرة الإرهابية المرتبطة بالإرهابي المنتحر المدعو عمر محمد أحمد مصطفى، وقالت إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط عناصر تلك البؤرة، وهم:
1ـ محمد أحمد عبد المؤمن عواد، الاسم الحركي زيزو المنياوي، مواليد 22 فبراير 1975، ويقيم بشارع الجمهورية بمنطقة الزاوية الحمراء، موظف بالشركة المصرية للخدمات البترولية، وسبق توليه مسؤولية إحدى البؤر المعتنقة للفكر القطبي منذ عام 1999.
2ـ يحيى كمال محمد دسوقي، مواليد 17 ديسمبر 1979، ويقيم بمساكن الزاوية الحمراء، والمهنة ميكانيكي سيارات.
3ـ صبري سعد محمد موسى، مواليد 11 أكتوبر 1976، ويقيم في شارع الحاج خيري، بمحافظة القليوبية، موظف بالشركة المصرية للخدمات البترولية، وسبق انضمامه لإحدى البؤر المعتنقة للفكر القطبي منذ عام 1999.
4ـ رضوى عبدالحليم سيد عامر، مواليد 17 أبريل 1976 بالقاهرة، وتقيم في 35 شارع محمد مظهر بالزمالك، حاصلة على لياسنس آداب، والمذكورة من العناصر الرئيسية التي لها دور بارز في مجال الترويج للأفكار المتطرفة، وتقوم بتوفير الدعم المالي للعناصر الإرهابية بتكليف من بعض الإرهابيين الهاربين بالخارج.
5ـ هيثم أنور معروف ناصر، مواليد 16 فبراير 1974، بالقاهرة، ويقيم 44 شارع أحمد رمضان الزاوية الحمراء، وسبق انضمامه لإحدى البؤر المعتنقة للفكر القطبي منذ عام 1999.
6ـ نهى أحمد عبدالمؤمن عواد، مواليد 4 يناير 1981 بالقاهرة، وتقيم في 44 شارع أحمد رمضان الزاوية الحمراء، (زوجة المتهم الخامس وشقيقة المتهم الأول محمد عواد).


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