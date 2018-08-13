"التموين": حملات مستمرة لكشف هذا الأمر الخطير

13 أغسطس 2018 - 01:19 ص

أكد عبدالمنعم خليل، مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية بوزارة التموين، أن منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية تغطي جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن جميع المنتجات مختومة بأختام سرية لضمان جودتها.



وأوضح «خليل»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة أحلى»، الذي تقدمه الإعلامية جيهان منصور، المذاع عبر فضائية «الحياة»، يوم الأحد، أن وزارة التموين تقوم بمتابعة المنتجات من خلال أطباء بيطريين، متابعًا: «لا تهاون مع من يحاول بيع لحوم فاسدة، ونقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده».

