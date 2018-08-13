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أردوغان: تركيا ستتغلب على المكيدة الاقتصادية

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

المصريون ووكالات

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قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه ليس بإمكان أي دولة أو مؤسسة تصنيف ائتماني تهديد تركيا وشعبها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان مساء الأحد، في لقاء مع رجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني بولاية طرابزون شمال شرقي البلاد.
وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستتغلب على المكيدة الاقتصادية التي تستهدف بلاده عبر التلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية.
وأضاف: "لا يعرفون الشعب التركي نهائيا، وليس بإمكان أي دولة أو مؤسسة تصنيف ائتماني أن تهدد تركيا وشعبها".
والجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.
ورد الرئيس التركي بأن بلاده لا ترضخ بالتهديدات ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية. -

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