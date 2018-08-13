برشلونة بطلًا للسوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه

13 أغسطس 2018 - 01:00 ص

توّج فريق برشلونة، الأحد، بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة عشر في تاريخه.



وتغلب برشلونة على نظيره إشبيلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب "طنجة" المغربية.



جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عن طريق بابلو سارابيا مسجلًا الهدف الأول لإشبيلية.



ورغم ذلك، أشار الحكم في البداية لعدم احتساب الهدف بداعي التسلل، قبل أن يلجأ للحديث مع حكام تقنية الفيديو، ليتم احتساب الهدف.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى تقنية الفيديو في المسابقات الإسبانية.



ومع حلول الدقيقة 42 أدرك برشلونة التعادل عن طريق جيرارد بيكيه، حيث سدد الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالقائم الأيسر لتجد بيكيه الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم والفوز.



ومع حلول الدقيقة 78 نجح برشلونة في إضافة الهدف الثاني عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي.

