مفاجآت جديدة تكشفها التحقيقات في مقتل الأنبا أبيفانيوس

13 أغسطس 2018 - 05:27 ص

كشفت تحقيقات النيابة مع الراهب المشلوع "إشعيا المقاري" مفاجآت كبرى ، حيث اعترف أنه حاول قتل الأنبا "أبيفانيوس" مرتين قبل ذلك ، لكنه فشل .



وقال "إشعيا" في التحقيقات أنه حاول قتل "أبيفانيوس" ذات مرة لكنه وجده يصلي فتراجع عن فكرته مؤقتًا ، وذهب مرة أخرى لقتله لكنه استيقظ مبكرًا و وجد أن الرهابن استيقظوا ولم يعد الامر متاحًا ، مؤكدًا أنه حرص في المرة الثالثة على الاستيقاظ مبكرًا حتى تمكن من تنفيذ جريمته "



وقرر المستشار أحمد الجندي، رئيس محكمة وادي النطرون الجزئية، اليوم الأحد، تجديد حبس الراهب المشلوح "أشعياء المقاري" 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف الإسكندرية، في واقعة مقتل الأنبا "إبيفانيوس" أسقف ورئيس دير الأنبا مقار.

