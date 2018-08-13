شمس البارودي لحلا شيحة: اللهم إنا نسألك الثبات

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حلا شيحة وشمس البارودي
حلا شيحة وشمس البارودي

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شمس البارودى

أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي أنها لا تستطيع الحكم على الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة .

وقالت "شمس"في تصريحات صحفية : "ليس عندي تعليق على ما فعلته حلا شيحة .. كل نفس بما كسبت رهينة".

وأضافت: "أقول لا حول ولا قوة إلا بالله .. اللهم نسألك الثبات حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا ..

وأردفت: “ من يهاجمون حلا شيحة معذرون و هي أيضاً معذورة، وعلينا أن نلتمس الأعذار للجميع فالثبات من عند الله”.

واستدركت: "كل شخص يتخذ قرارًا في اتجاه معين ثم يحيد عنه يثير الجدل بالمجتمع وهذا ما حدث في تلك الواقعة".

وتابعت: "خالي بعد اعتزالي وارتدائي الحجاب نصحني أن أدعو الله بالثبات .. وقتها لم أفهم مقصده .. لكني الآن فهمت ما قصده".

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