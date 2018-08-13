شمس البارودي لحلا شيحة: اللهم إنا نسألك الثبات

13 أغسطس 2018 - 06:23 ص

أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي أنها لا تستطيع الحكم على الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة .



وقالت "شمس"في تصريحات صحفية : "ليس عندي تعليق على ما فعلته حلا شيحة .. كل نفس بما كسبت رهينة".



وأضافت: "أقول لا حول ولا قوة إلا بالله .. اللهم نسألك الثبات حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا ..



وأردفت: “ من يهاجمون حلا شيحة معذرون و هي أيضاً معذورة، وعلينا أن نلتمس الأعذار للجميع فالثبات من عند الله”.



واستدركت: "كل شخص يتخذ قرارًا في اتجاه معين ثم يحيد عنه يثير الجدل بالمجتمع وهذا ما حدث في تلك الواقعة".



وتابعت: "خالي بعد اعتزالي وارتدائي الحجاب نصحني أن أدعو الله بالثبات .. وقتها لم أفهم مقصده .. لكني الآن فهمت ما قصده".



