حركة ذكية قام بها المحققون فانهار أشعياء واعترف بكل شيء

13 أغسطس 2018 - 07:13 ص

كشف الإعلامي محمد الباز - مقدم برنامج "90 دقيقة" - مفاجآت جديدة عن التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس .



وقال "الباز" في برنامجه المذاع على قناة "المحور" : "بعد الإفراج عن أشعياء المقاري يوم 5 أغسطس كان هناك شكوك فيه لكن لم يكن هناك دلائل .. وقتها حاول فلتاؤوس المقاري أن ينتحر .. وزادت الشكوك بخاصة أنهما شوهدا سويا قبل الحادث مرات كثيرة ".



وأضاف: "بعدها حاول أشعياء تناول السم لكن تم إنقاذه .. وبعدها استدعته جهات التحقيقات مرة أخرى .. ويمكن أن تعتبروه جزء من مشهد سينمائي لكنه حدث بالضبط .. النيابة كان لديها شواهد لكن ليس لديها دليل .. ولما جاء أشعياء المقاري جلس معه المحقق في غرفة التحقيق .. وبعدها رن جرس الهاتف في غرفة المحقق وكان تليفونا وهميا من تدبير جهات التحقيق، فرد المحقق وبدأ يقول : "هو اعترف؟ .. اعترف فعلًا؟ وقال كل حاجة؟ طيب شكرًا" .



وأردف: "نظر المحقق إلى عيني إشعياء لمدة 30 ثانية ثم قال له : هل ستعترف أم لا؟ .. صديقك وشريكك فلتاؤوس اعترف بكل شيء بينما كان تحت تأثير البنج .. فانهار أشعياء المقاري وبدأ يحكي له كيف نفذوا الجريمة .. وبهذه الطريقة تم الإيقاع بهما من جهات التحقيق التي كانت عندها شكوك لكن لا تملك الدليل".



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