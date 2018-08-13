سما المصري تفاجيء الغيطي بتصريح لا يصدق عن "صلاح"

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محمد الغيطي
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محمد الغيطي

سما المصري

فاجأت الراقصة سما المصري الإعلامي محمد الغيطي - مقدم برنامج "صح النوم" - بتصريح غريب عن نجمنا المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح .

وقالت سما في البرنامج المذاع على قناة "LTC" : "لو تم تعييني مديرة إدارية لمنتخب مصر فسوف أقوم بسحب جواز سفر محمد صلاح لأن بلده بحاجة له".

وحاول "الغيطي" إحراجها قائلًا: "انتي عايزة صلاح يفضل في مصر عشان تتجوزيه؟" .. فردت قائلة : "أنا عايزة أتجوز محمد صلاح؟ .. يا أستاذ محمد أنا لو أكبر من كدة شوية كان يبقى عندي ابن قد محمد صلاح".

الفيديو:


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