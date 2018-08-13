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ريال مدريد يعرض المبلغ الأغلى في التاريخ لضم نجم تشيلسي

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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تشيلسي

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن جهود كبرى يبذلها نادي ريال مدريد الإسباني من أجل الحصول على خدمات البلجيكي هازارد نجم تشيلسي .

وذكرت صحيفة "دايلي إكسبرس" أن النادي الملكي مستعد لتقديم عرض قيمته 224 مليون يورو، للتعاقد من هازارد، في صفقة ستكون الأغلى في تاريخ المستديرة حال اتمامها. وكانت صفقة نيمار الذي انضم إلى باريس سان جرمان الموسم الماضي هي الأعلى (222 مليون يورو.)

من جهته، يعارض المدير الفني للنادي اللندني، ماوريسيو ساري، التخلي عن النجم البلجيكي الذي قدم أداء لافتا مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، وقاده إلى المركز الثالث.

ونقلت الصحيفة عن ساري قوله إن هازارد سيبقى في " ستامفورد بريدج"، لافتا إلى أنه تحدث إلى النجم البلجيكي أكثر من مرة، ولم يعلق هازارد بشأن الانتقال من النادي اللندني.

لكن الصحيفة البريطانية، أشارت إلى أن مسؤولي النادي الملكي سيجتمعون هذا الأسبوع، بهدف تقديم آخر عرض مالي كبير لإغراء هازارد بالانتقال إلى "سانتياغو برنابيو"  قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في إسبانيا يوم  31 أغسطس.


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