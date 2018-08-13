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شاهد .. أبو تريكة يوجه نصيحة لريال محرز .. فماذا قال؟

الرياضة

أبو تريكة
أبو تريكة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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ابو تريكة

وجه محمد أبو تريكة - نجم مصر والنادي الاهلي سابقًا - نصيحة هامة إلى الجزائري رياض محرز بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي .

وقال أبو تريكة خلال الاستديو التحليلي لمباراة السيتي مع أرسنال، إن على محرز أن يساهم في اللعب الجماعي مع الفريق، ويستغني بشكل ملحوظ عن اللعب الفردي.

وتابع في أثناء استضافته على قناة "بي إن سبورت": "إمكانياته لا خلاف عليها، لكنه مُطالب بالتضحية أكثر من أجل الفريق على حساب نفسه حتى على حساب أسلوبه الجميل، حتى ينسجم مع الفريق سريعا، وينسجم مع أسلوب اللعب في أسرع وقت ممكن".

ولفت أبو تريكة إلى أن غوارديولا أعطى محرز فرصة من بداية الموسم، "وهذا لأن الأساسيين عادوا من كأس العالم ومن العطلة الصيفية مُرهقين".

وأردف قائلا: "أنت يا رياض لازم تستغل الفرصة، وهذا لا يعني أن تكون متسرعا. بالعكس، العب بالطريقة المعروفة عن رياض محرز الطبيعي، وكلما منحك مباريات، عليك استغلال الفرصة كما ينبغي لأن هناك على دكة وحوش ينتظرون نصف فرصة".

يشار إلى أن مانشستر سيتي أنهى المباراة الأولى في الدوري متفوقا بهدفين نظيفين على أرسنال، في ملعب الأخير بالعاصمة لندن.


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