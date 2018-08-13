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رجل يصور 34 امرأة في وضع مخل بطريقة شيطانية

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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علبة شامبو

مقاطع إباحية

ألقت السلطات النيوزلندية القبض على رجل استطاع تصوير مئات المقاطع الإباحية عن طريق وضع كاميرا صغيرة جدًا بعلبة شامبو في مكان مخصص للاستحمام.

اتهم القضاء النيوزيلندي رجلا بتصوير مئات مقاطع الفيديو الإباحية بواسطة كاميرا صغيرة مخبأة داخل علبة شامبو في غرفة استحمام.

ووفقا للتحقيقات التي أجريت مع الرجل قال إنه قال بإخراج 219 مقطعا إباحيا خلال تصويره 34 امرأة عارية خلال أقل من 3 أشهر علما أن معظم الضحايا كن فتيات أقل من 30 عاما.

وقام المتهم بإخفاء بالكاميرا داخل علبة شامبو في غرفة استحمام بأحد المنتجعات المتواضعة في نيوزيلندا وكان يعمل على نشر المقاطع المسجلة على شبكة الإنترنت مع ذكر عمر وجنسية ومهنة ضحاياه.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الجريمة اكتشفت للمرة الأولى بطريق الصدفة بعد تفاجؤ إحدى الفتيات بظهورها في مقطع على الإنترنت وهي عارية تماما.

ولفتت الشرطة إلى أن وجوه الفتيات نادرا ما كانت تظهر في المقاطع لأن عدسة الكاميرا كانت تثبت في منطقة مقابلة لوسط الجسد وبعيدا عن الوجه.

وناشد المتهم المحكمة بإخفاء هويته وإبقاء ملف القضية سريا خوفا على حياة زوجته التي تمر بظروف صحية صعبة يمكن أن تتفاقم في حال اكتشفت ما كان يفعله زوجها.

وقالت مصادر قضائية إن جريمة كهذه بحسب القانون النيوزيلندي يمكن أن تضع المتهم في السجن مدة 14 عاما.

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