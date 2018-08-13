استقرار سعر الدولار بالبنوك

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البنك المركزي

الدولار

البنك الأهلي المصري

البنك التجارى الدولى

استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الاثنين، عند سعر إغلاق تعاملات الأسبوع المصرفى الماضى، وبلغ سعره  17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى، فيما بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى 17.80 جنيه للشراء، و 17.93 جنيه للبيع .

وفى عدد من البنوك، سجل سعر الدولار اليوم كالتالى:

فى البنك المركزى المصرى  17.80 جنيه للشراء،  17.93 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء،  17.88 جنيه للبيع، ، وبنك مصر 17.78  جنيه للشراء، 17.88  جنيه للبيع، بنك القاهرة  17.83 جنيه للشراء، 7.93 جنيه للبيع.  


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