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تحذير من عمليات "ابتزاز جنسي" يواجهها مستخدمو الانترنت

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قراصنة
قراصنة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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تسجلات جنسية مزعومة

حذرت الشرطة الإسبانية من عمليات ابتزاز جنسي كبرى يتعرض لها من يستخدمون الانترنت من قراصنة يزعمون امتلاك تسجيلات جنسية مزعومة لهم ويطلبون منهم دفع أموال

لفتت الشرطة في بيان إلى أن هذا الأسلوب المصنف ضمن خانة " الابتزاز الجنسي" يقوم على "إرسال أشخاص منحرفين رسالة إلكترونية تتضمن كلمات سر خاصة بحسابات إلكترونية عائدة لضحاياهم حصل عليها على ما يبدو قراصنة معلوماتية عبر الإنترنت قبل سنوات، أو يخبرون فيها المستخدمين بأن أجهزتهم تعرضت للقرصنة".

وأضافت الشرطة: "يؤكد هؤلاء أنهم يملكون صورا وتسجيلات مصورة حميمية حصلوا عليها من كاميرا الإنترنت الخاصة بجهاز المستخدم عندما كان يزور مواقع إباحية، مطالبين إياه بدفع أموال افتراضية من نوع بتكوين أو عملات أخرى ضمن مهلة 24 ساعة تحت طائلة نشر هذه المضامين".

ويتوعد منفذو عمليات الابتزاز هذه ضحاياهم بإرسال "الفيديوهات للأقارب" في حال عدم دفعهم مبالغ تتراوح بين 400 دولار و2900.

ويشدد المحققون على ضرورة عدم انصياع الأشخاص لهذه التهديدات، لأن مطلقيها لا يملكون حقيقة أي تسجيلات مصورة ولم تحصل أي قرصنة في الواقع.

وخصصت الشرطة عنوان بريد إلكتروني يديره خبراء في جرائم المعلوماتية. ويتلقى هذا البريد "حوالي مئة رسالة يوميا عن حالات محتملة".


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