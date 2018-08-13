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وفاة المفكر سمير أمين عن عمر يناهز الـ 87 عامًا

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ارشيف
المفكر سمير أمين

وكالات - محمد عبد الحارس

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توفي المفكر والاقتصادي المصري سمير أمين، عن عمر ناهز 87 عامًا، مساء أمس الأحد في العاصمة الفرنسية باريس.

"أمين" ولد عام 1931، من أب مصري وأم فرنسية، وعمل في العديد من المنظمات الدولية كأحد أهم خبراء الاقتصاد في العالم.

كما عمل مستشارًا اقتصاديًا في عدة دول إفريقية مثل مالي ومدغشقر، ومديرًا لمعهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادي (IDEP ) بالسنغال.

ومن أهم إصدارته العلمية "دراسة في التيارات النقدية والمالية في مصر"، و"التراكم على الصعيد العالمي"، و"التبادل غير المتكافئ وقانون القيمة"، و"الأمة العربية القومية وصراع الطبقات".


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