بـ"الرمان".. القرموطى يرد على طلب نائبة

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رد الإعلامي جابر القرموطي، على الطلب الذي تقدمت به النائبة أنيسة حسونة بمجلس النواب بشأن ضرورة الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية، وذلك بعد حظر الرمان المصري بالمملكة العربية السعودية.

وظهر  "القرموطي" من خلال برنامج "مانشيت" المذاع علي فضائية "النهار"، وهو يتناول "الرمان" على الهواء، مؤكدًا أنه سليم ولا يوجد به أي مبيدات أو مواد مسرطنة.

وقال "القرموطي": "هو فيه أحسن من  الرمان المصري، ما الرمان زي الفل أهو، إيه مشكلته في التصدير، أنا راجل بلدي وفلاح ابن فلاح متعودين مناكلش بشوكة وسكينة".

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