20 لاعبًا فى قائمة بتروجت استعدادًا للمصرى

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اختار الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة مديره الفني طارق يحيي، 20 لاعبًا بقائمة الفريق للدخول في معسكر استعدادًا لمباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلاً من أحمد النفراوي، ومحمد بونجا، وأحمد صبحي، وحسام حسن، وإبراهيم القاضي، ومحمد رضا، أحمد عبد العال، وأحمد عبد الرسول، وشيكا وأحمد السباعي، وجلال العقدة، ومحمود صلاح، وحميد ماو، وأحمد العجوز، وأحمد عبدالرحمن زولا، ومحمد فييرا، وشيمس بيكلي، وأحمد مصطفى لا لا، وأحمد روؤف، ومحمد شاهين.

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