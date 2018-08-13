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سيدة تطلب الخلع: أخاف ألًا أقيم حدود الله

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تقدمت سيدة أمام محكمة الأسرة بمركز منوف محافظة المنوفية، بطلب لخلع زوجها نتيجة حبسه فى جناية قتل عمد وحكم عليه بالمؤبد، وانقطاع علاقته بالأسرة ولأنها خافت ألا تقيم حدود الله.

تقول "فاطمة .خ . ح" في دعواها إنها رزقت منه بطفلة واتهم فى جناية قتل عمد وتم الحكم عليه بالمؤبد، ولحقنى ضرر من غيابه لأنى فى ريعان شبابى وأخشى على نفسى من الفتنة، وحاولت الاتصال بأهله إلًا أن المحاولات باءت بالفشل.

وذكرت الزوجة أنها طلبت منه الخلع لكرهيتها وكرها له وبغضها لمعاشرته، ولأنها تخاف الفتنة لأنها في ريعان شبابها وأنها متنازلة عن كل حقوقها الشرعية.

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