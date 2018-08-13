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زيادة ساحات صلاة عيد الأضحى بالمنيا إلى 157

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وكيل اوقاف المنيا
وكيل اوقاف المنيا

جمال زكى

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وزارة الاوقاف

محافظة المنيا

ساحات العيد

وافقت مديرية الأوقاف بالمنيا على زيادة عدد ساحات صلاة العيد الأضحى إلى 157ساحة، ومسجدًا على مستوى جميع مراكز المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك والذي يوافق الثلاثاء 21 أغسطس الجاري.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، إنه قدم التهنئة لأهالى المحافظة بمناسبة بدء العشر الأوائل من شهر ذي الحجة واقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى انه تم وضع خطة استعداداً لعيد الأضحى تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة وإلقاء الخطبة من الأئمة المشهود لهم بالاعتدال.

وأشار سلامة فى تصريحات خاصة له اليوم الاثنين، إنه تم الاستعانة بخطيب احتياطى لكل مسجد فى حالة غياب الأصلى عن المسجد المكلف له  على أن تكون موضوع خطبة لعيد حول فضل الأضحية وأثرها فى نفوس المسلمين. 

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