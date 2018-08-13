الداخلية تعلن مقتل 6 عناصر إرهابية فى أكتوبر

13 أغسطس 2018 - 11:14 ص

أكدت وزارة الداخلية قتل 6 عناصر إرهابية في أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار بالبلاد وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عنف بالبلاد، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وكراً للاختباء تمهيداً للانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وأضافت المعلومات قيام هؤلاء العناصر بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك والإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة لإفساد فرحة المواطنين بالعيد وما تحقق من إنجازات فى مجال الإصلاح الاقتصادى مؤخراً.

وأسفرت عمليات المتابعة والتعامل الأمنى مع تلك المعلومات عن تحديد مكان الوكر الإرهابي وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمته حيث بادر من بداخله من عناصر إرهابية بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع عدد (6) عناصر والعثور بحوزتهم على (3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش محلى الصنع، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، بعض الإصدارات الجهادية).

وتم تحديد هوية ثلاثة من العناصر الإرهابية وهم :

1) حسنى مرشود حسن (السن 33 – يقيم قرية السلام/ أول العريش).

2) عبدالرحمن جمال أمين محمد على (السن 21 – يقيم تعاونيات البحر الأحمر/ السويس).

3) محمود كمال الدين محمود (السن 30 – يقيم المنشية/ الهرم الجيزة).

- تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.