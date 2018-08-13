فيديو.. موسى للإخوان: "أنا عدوكم اللدود"

13 أغسطس 2018 - 11:34 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق، تلقى تهديدات من جماعة الإخوان المسلمين بعد مداخلته ببرنامجه أمس.

وأضاف "موسى" فى برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد": "عماد أبو هاشم تعرض لهجوم كاسح من قبل القنوات الإخوانية، فضلا عن تكفيره من قبل البعض".

وتابع موسى: "الإخوان غاضبون لكشف أبو هشام فضائحهم، الإخوان بيعتبروني عدوهم اللدود، وأنا هفضل عدوهم لحد آخر يوم في حياتي".

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