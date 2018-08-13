توقعات بارتفاع أعداد السياح الهنود فى مصر

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متابعات- الدويني فولي

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قال السفير الهندي لدى القاهرة راهول كولشيراث، إنه يتوقع زيارة مزيد من السياح الهنود لمصر في الشتاء المقبل، مضيفًا أنها تعتبر من الوجهات السياحية المعروفة لدى الهنود.

وأضاف فى أول مؤتمر صحفى له عقب تسلمه مهامه الدبلوماسية فى مصر وبمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الـ72 لاستقلال بلاده، أن السياحة تعتبر صناعة حساسة ووقوع أى حادثة يؤثر على رغبات الأفراد الراغبين فى الذهاب لأي مكان خاصة ما تتناقله شاشات التلفاز حول الحوادث التي تتعرض لها البلدان.

وأشار إلى أن هذه المرحلة ولت من تاريخ مصر وهناك المزيد من السياح سيزورون مصر الشتاء المقبل.

وأشار إلى أن السفارة المصرية في نيودلهي ووزارة السياحة المصرية وكذلك شركة مصر للطيران يبذلون مجهودات كبيرة للترويج للسياحة المصرية

ولفت إلى أن السياحة الهندية بدأت فى العودة مرة أخرى لزيارة المقاصد السياحية المصرية وارتفعت أعدادها خلال العامين الماضيين  لتسجل  العام الماضي نحو 90 ألف سائح – وفق آخر الإحصائيات-.


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