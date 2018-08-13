» التموين: سعر الدجاجة 33 جنيهًا بمنافذ الشركة القابضة

13 أغسطس 2018 - 11:53 ص

قال المهندس عبد المنعم خليل، مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية بوزارة التموين، إن كمية الدواجن التي طرحت بمنافذ الشركة القابضة تتجاوز 1425 طنًا.

وأضاف "خليل"، خلال برنامج "الحياة أحلى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، بالأمس أن سعر كيلو الدواجن 33 جنيهًا، كما أن وزارة التموين وضعت خطة لتغطية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجمهورية.

وتابع أن هناك رقمًا مخصصًا من أجل تلقي شكاوى المواطنين، في حالة التلاعب بأسعار السوق وهو 19280، مشيرًا إلى وجود حملات مركزية لحين انتهاء عيد الأضحى المبارك .